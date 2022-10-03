В США объяснили посыл Путина к Западу

Речь, произнесенная президентом Владимиром Путиным на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, указывает на желание Москвы свергнуть миропорядок во главе с Западом. На это в своей статье для National Interest обратил внимание журналист Марк Эпископос.
«Послание Путина было однозначным: Россия борется (…) за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», - заметил он.
По словам журналиста, это послание «знаменует собой логическую кульминацию зарождающихся антизападных тенденций», изложенных в речи Путина на Мюнхенской конференции 2007 года.
Церемония подписания договоров о вхождении в состав России по итогам референдумов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 30 сентября. На ней присутствовали сенаторы и депутаты, а также главы входящих в состав РФ регионов.
В своем выступлении на церемонии президент России Владимир Путин заметил, что Запад готов «переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата». Глава государства также отметил, что Запад рассчитывал, что Россия развалится в 1990-х, и до сих пор ему не дает покоя существование такой страны.