В США объяснили посыл Путина к Западу

Речь, произнесенная президентом Владимиром Путиным на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, указывает на желание Москвы свергнуть миропорядок во главе с Западом. На это в своей статье для National Interest обратил внимание журналист Марк Эпископос.

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«Послание Путина было однозначным: Россия борется (…) за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», - заметил он.

По словам журналиста, это послание «знаменует собой логическую кульминацию зарождающихся антизападных тенденций», изложенных в речи Путина на Мюнхенской конференции 2007 года.

Церемония подписания договоров о вхождении в состав России по итогам референдумов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 30 сентября. На ней присутствовали сенаторы и депутаты, а также главы входящих в состав РФ регионов.