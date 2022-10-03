Раскрыт план Макрона и Трасс по созданию нового блока

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон предпринимают попытки к созданию нового блока, который будет противостоять России и Китаю. Об этом сообщает издание Reuters.

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«Цель — объединить страны-кандидаты в члены ЕС, которые теряют терпение в ожидании членства в блоке, и тем самым противодействовать попыткам России и Китая получить влияние на южных и восточных окраинах Европы», — сообщается в материале.

Идея заключается в создании лучших отношений с кандидатами на вступление в Евросоюз — Косово и Албанией, чтобы они перестали надеяться только лишь на инвестиции из России и Китая.