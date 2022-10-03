Наблюдатель из РФ высоко оценил организацию выборов в Бразилии

Член ЦИК России Павел Андреев высоко оценил уровень подготовки и проведения состоявшихся в воскресенье всеобщих выборов в Бразилии. Своими оценками он поделился в беседе с ТАСС.

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"Хочется похвалить коллег из Высшего избирательного суда. Они проделали большую кадровую и техническую работу", - сказал он. По его словам, ведомство провело серию брифингов для наблюдателей, организовало выезды на избирательные участки и посещение центров тестирования безопасности электронных урн.

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Как считает Андреев, используемая в южноамериканской республике система голосования с помощью электронных урн, несмотря на отдельные неполадки, в целом продемонстрировала надежность. Всего, как рассказал член ЦИК РФ, ему удалось посетить более 30 участков в столице Бразилиа и штате Гояс. "Везде мы видели позитивный и дружелюбный настрой", - отметил Андреев. Он также рассказал, как на одном из участков стал свидетелем нештатной ситуации в работе электронной урны. "Один из аппаратов пришлось заменить. Но все прошло быстро, и новую урну доставили за 20 минут", - сказал Андреев.

Кроме того, россиянин отметил традиционно высокую явку, характерную для бразильских выборов. По его мнению, этому способствует в том числе практика наложения штрафа на тех, кто не является на избирательные участки без уважительной причины. Вместе с тем он не считает необходимым делать голосование обязательным в России. В то же время опыт допуска к голосованию желающих поучаствовать подростков 16-17 лет Андреев назвал интересным и заслуживающим изучения.

Что касается возможного участия представителей ЦИК РФ в наблюдениях за вторым туром выборов, то, по словам Андреева, в Москве готовы будут рассмотреть соответствующее приглашение, когда оно поступит.