В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
22 минуты назад

Наблюдатель из России высоко оценил организацию выборов в Бразилии

ТАСС

Член ЦИК России Павел Андреев высоко оценил уровень подготовки и проведения состоявшихся в воскресенье всеобщих выборов в Бразилии. Своими оценками он поделился в беседе с ТАСС.

Наблюдатель из РФ высоко оценил организацию выборов в Бразилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хочется похвалить коллег из Высшего избирательного суда. Они проделали большую кадровую и техническую работу", - сказал он. По его словам, ведомство провело серию брифингов для наблюдателей, организовало выезды на избирательные участки и посещение центров тестирования безопасности электронных урн.

Видео дня

Как считает Андреев, используемая в южноамериканской республике система голосования с помощью электронных урн, несмотря на отдельные неполадки, в целом продемонстрировала надежность. Всего, как рассказал член ЦИК РФ, ему удалось посетить более 30 участков в столице Бразилиа и штате Гояс. "Везде мы видели позитивный и дружелюбный настрой", - отметил Андреев. Он также рассказал, как на одном из участков стал свидетелем нештатной ситуации в работе электронной урны. "Один из аппаратов пришлось заменить. Но все прошло быстро, и новую урну доставили за 20 минут", - сказал Андреев.

Кроме того, россиянин отметил традиционно высокую явку, характерную для бразильских выборов. По его мнению, этому способствует в том числе практика наложения штрафа на тех, кто не является на избирательные участки без уважительной причины. Вместе с тем он не считает необходимым делать голосование обязательным в России. В то же время опыт допуска к голосованию желающих поучаствовать подростков 16-17 лет Андреев назвал интересным и заслуживающим изучения.

Что касается возможного участия представителей ЦИК РФ в наблюдениях за вторым туром выборов, то, по словам Андреева, в Москве готовы будут рассмотреть соответствующее приглашение, когда оно поступит.

2 октября граждане Бразилии выбирали президента, губернаторов штатов, треть сенаторов, депутатов федерального парламента и региональных заксобраний. Ни один из кандидатов в президенты не набрал необходимого для победы в первом туре большинства голосов. Второй тур с участием экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и действующего главы государства Жаира Болсонару пройдет 30 октября.

В мире,Павел Андреев,ЦИК России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители