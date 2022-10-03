В НАТО объяснили, почему альянс отказывается помочь Зеленскому

Североатлантический альянс не отзывается на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о помощи, сообщает Spiegel со ссылкой на постоянного представителя Германии при военном блоке Рюдигера Кенига.
По его словам, это происходит, так как Киев не входит в НАТО, а потому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне. Постпред заявил, что в НАТО не хотят, чтобы организация принимало активное участие в боевых действиях. Так дипломат ответил на замечание о том, что глава Украины неоднократно просил у альянса помощи.
Кениг отметил, что вступление организации в конфликт приведет к большой войне, участниками которой внезапно окажутся 30 стран, нежелающих боевых действий. При этом помощь Киеву от союзников на Западе из НАТО стоит рассматривать как действия отдельных государств, а не самого Североатлантического альянса.
Кениг отмечает, что в настоящее время в переговорах нет продвижения, так как Украина требует, чтобы Россия ушла и вернула земли, чего Москва делать не желает. Владимир Путин также хочет, чтобы украинское правительство было упразднено, а страной управлял тот, кого он может контролировать. Эти разные позиции несовместимы, отметил Кениг.