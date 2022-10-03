В НАТО объяснили, почему альянс отказывается помочь Зеленскому

Североатлантический альянс не отзывается на просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о помощи, сообщает Spiegel со ссылкой на постоянного представителя Германии при военном блоке Рюдигера Кенига.

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По его словам, это происходит, так как Киев не входит в НАТО, а потому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне. Постпред заявил, что в НАТО не хотят, чтобы организация принимало активное участие в боевых действиях. Так дипломат ответил на замечание о том, что глава Украины неоднократно просил у альянса помощи.

Кениг отметил, что вступление организации в конфликт приведет к большой войне, участниками которой внезапно окажутся 30 стран, нежелающих боевых действий. При этом помощь Киеву от союзников на Западе из НАТО стоит рассматривать как действия отдельных государств, а не самого Североатлантического альянса.