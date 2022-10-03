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17 минут назад

Макрон пообещал Зеленскому работать над новыми санкциями против России

Елена Прошина

Французский лидер Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по Европейскому союзу работать над новыми ограничениями в отношении Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Макрон дал обещание Зеленскому по поводу РФ
Фото: ТАССТАСС

Об этом президент Франции заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время телефонных переговоров. Макрон осудил вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в состав России после состоявшихся на этих территориях референдумов.

«Он подтвердил решимость Франции <…> работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями», — следует из сообщения.

На днях Евросоюз достиг первоначальной договоренности по новым антироссийским санкциям, окончательное решение ожидается в ближайшие дни. Кроме того, постоянные представители стран-членов ЕС после утверждения новых ограничений против Москвы могут сразу объявить о следующем пакете санкции из-за вхождения новых территорий в состав РФ.

30 сентября российский лидер Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. После этого состоялось подписание договоров с главами этих территорий о принятии регионов в состав РФ.

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