Макрон дал обещание Зеленскому по поводу РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по Европейскому союзу работать над новыми ограничениями в отношении Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
Об этом президент Франции заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время телефонных переговоров. Макрон осудил вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в состав России после состоявшихся на этих территориях референдумов.
«Он подтвердил решимость Франции <…> работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями», — следует из сообщения.
На днях Евросоюз достиг первоначальной договоренности по новым антироссийским санкциям, окончательное решение ожидается в ближайшие дни. Кроме того, постоянные представители стран-членов ЕС после утверждения новых ограничений против Москвы могут сразу объявить о следующем пакете санкции из-за вхождения новых территорий в состав РФ.
30 сентября российский лидер Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. После этого состоялось подписание договоров с главами этих территорий о принятии регионов в состав РФ.