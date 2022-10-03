Лула де Силва и Болсонару выходят во второй тур президентских выборов в Бразилии

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и действующий глава государства Жаир Болсонару выходят во второй тур президентских выборов, он состоится 30 октября.
Это следует из данных Высшего избирательного суда страны по итогам обработки 97,45% протоколов электронных урн. Отмечается, что Лула де Силва, лидер Партии трудящихся, набрал 47,95% голосов и получил поддержку более 55 млн человек, а за Болсонару проголосовали 43,62% граждан, то есть 50 млн. При этом почти 32 млн из 156 зарегистрированных избирателей не явились на избирательные участки.
Ранее сообщалось, что экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обошел своего основного соперника Жаира Болсонару на выборах главы государства. До этого опросы общественного мнения прогнозировали победу экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в первом туре бразильских президентских выборов.