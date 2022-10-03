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37 минут назад

Мирошник назвал условие для установления мира в "новых регионах" России

ТАСС

Полное освобождение территории "новых регионов" России и демилитаризация Украины - это обязательное условие для установления мира в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил ТАСС посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, добавив, что после вхождения "новых регионов" в состав РФ боевые действия только активизируются.

Мирошник назвал условие для установления мира в "новых регионах" России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Освобождение оккупированных территорий и демилитаризация противника - это обязательное условие установления мира и безопасности на территориях, вошедших в состав России. Запад объявил войну на уничтожение, поэтому чтобы выжить - нужно победить", - сказал он корреспонденту ТАСС.

"Сейчас наступил период, когда Россия сосредотачивается для нанесения ответного удара, освобождения и защиты уже своих территорий. И военные действия сейчас только активизируются. И нам необходимо выстоять", - подчеркнул Мирошник.

По словам посла, в ближайшее время потребуется провести полномасштабную военную операцию, чтобы нанести тотальный удар по киевскому режиму, а также концентрация усилий и полноценное военное освоение "новых территорий", которые войдут в состав России. "Резкий перелом [в обстановке на линии соприкосновения] не наступил и мгновенно не наступит [после вхождения четырех регионов в состав России]", - отметил он.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. В воскресенье Конституционный суд России одобрил внесенный президентом РФ пакет документов, а Путин внес на ратификацию в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав России новых регионов.

В мире,Родион Мирошник,Владимир Путин,Конституционный суд,Госдума,
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