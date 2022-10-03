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43 минуты назад

Митинг в поддержку России прошел в Италии

Lenta.ru

В Милане в воскресенье, 2 октября, вечером прошла манифестация против НАТО, американского империализма, в поддержку России и за освобождение Донбасса, пишет ТАСС.

Митинг в поддержку России прошел в Италии
Фото: ТАССТАСС

Как рассказал организатор мероприятия, активист, основатель политического образования «Единая Италия» Амедео Авондет, в акции приняли участие около тысячи человек. Из-за того, что пришло большое количество участников, пришлось перенести место встречи, уточнил он.

На митинге зажгли свечи «в память о погибших российских солдатах, которые сражаются не только за освобождение Донбасса, но и за свободу Европы от американского рабства». Была объявлена минута молчания.

25 сентября на севере Германии около трех тысяч человек провели митинг в поддержку ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».

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