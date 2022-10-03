ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций

Европейский союз предложил сделать исключение из ограничений в отношении Москвы для лоцманов, чтобы позволить им проводить суда с энергоносителями через проливы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

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Санкции в отношении их должны вступить в силу в декабре текущего года. Предложенное ЕС исключение позволит судовладельцам нанимать лоцманов-специалистов, чтобы они проводили суда, в частности, через проливы Дании. Эти проливы используются для транспортировки сырья из России. В настоящее время ведется обсуждение данной инициативы в ЕС.

Ограничения в отношении российской нефти могут сказаться на работе перевалочного морского пункта в Дании. Из-за новых санкций судовладельцам больше не будет позволено нанимать лоцманов-специалистов из европейских компаний, чтобы проводить суда через датские проливы.