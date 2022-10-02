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57 минут назад

Хуситы пригрозили возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ

Газета.Ru

Правящая на севере Йемена шиитская группировка "Ансар Алла" (хуситы) пригрозила возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ и призвала работающие там компании покинуть эти страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "Аль-Масира".

Хуситы пригрозили возобновить удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ
Фото: Abduljabbar Zeyad/ReutersAbduljabbar Zeyad/Reuters

В их заявлении утверждается, что враждебные страны не придерживаются условий перемирия и не дают йеменскому народу воспользоваться правом распределить его национальные богатства для выплаты зарплат йеменским госслужащим.

"Наши вооруженные силы способны лишить Саудовскую Аравию и Эмираты их природных богатств, если они настаивают на продолжении лишений йеменского народа его природных богатств. Возможно любое развитие событий", — говорится в заявлении хуситов.

Ранее стало известно, что на военном параде в столице Йемена Сане бойцы шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) показали 76-мм пушки ЗиС-3, которые использовал СССР в годы Великой Отечественной войны и получили прозвище "сталинские трещотки". Отмечается, что орудия до сих пор стоят на вооружении Йемена. В параде приняли участие четыре пушки, буксируемые на пикапах.

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