Блок ГЕРБ-СДС побеждает на парламентских выборах в Болгарии

Политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил (СДС), по данным экзитполов, побеждает на завершившихся в воскресенье досрочных парламентских выборах в Болгарии.

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В соответствии с проведенными социологическим агентством Alpha Research опросами избирателей на выходе с участков, результаты которых были представлены в эфире телеканала BTV, за ГЕРБ проголосовали около 25,5%, такой же результат блок получает и по информации социологического агентства Market Links.

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Блок "Продолжаем перемены" занимает второе место: по подсчетам Alpha Research, он набрал 19,9% голосов, а в соответствии с данными Market Links - 18,4%.

В новом, 48-м Народном собрании (парламенте Болгарии) также будут работать представители Движения за права и свободы (ДПС), которые набрали 14,4% и 12,6% голосов по подсчетам Alpha Research и Market Links соответственно, блока "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" (10,2% и 11,2%), партии "Возрождение" (10% и 10,4%) и партии "Есть такой народ" (4,2%). Участие в голосовании приняли около 37% жителей Болгарии, имеющих право голоса.

"Считаем, что выборы прошли гладко и честно. Серьезных нарушений не было. Из 11 013 машин для голосования, которые использовались на выборах, не работала лишь 31 - незначительное количество", - объявила в интервью Болгарскому национальному радио официальный представитель Центральной избирательной комиссии Росица Матева.

По предварительным расчетам, ГЕРБ-СДС может получить в новом парламенте 65 депутатских мандатов, блок "Продолжаем перемены" - 50, ДПС - 39, "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" ("БСП за Болгарию") - 31, партия "Возрождение" - 24, "Демократическая Болгария" - 19, "Есть такой народ" - 12.

Политический эгоизм

Политический эксперт, председатель 42-го Народного собрания Болгарии Михаил Миков и бывший председатель БСП, подводя предварительные итоги голосования в беседе с корреспондентом ТАСС, отметил низкий уровень доверия к политикам страны и политический эгоизм победителей.

"Очевидный итог выборов - исключительно низкая избирательная активность, которая свидетельствует о недоверии общества политическим партиям, явившимся на эти выборы. Партиям-победителям будет очень трудно составить новое правительство страны и сформировать парламентское большинство. Впечатление произвел тот факт, что левые партии, прежде всего БСП, не смогли убедить избирателей в необходимости изменения политического курса, что и определило солидное правое представительство в парламенте", - отметил эксперт. "БСП в очень тяжелой ситуации, подтвердилось, что она перестала играть в "высшей лиге", перестала быть ведущей политической силой. Она будет на четвертом или пятом месте и не сможет быть альтернативой правым партиям", - добавил он.

"Партия "Возрождение", отстаивающая приоритет национальных интересов над евроатлантическими, почти в два раза увеличила результат по сравнению с предыдущими выборами, но это явно недостаточно, чтобы быть серьезным фактором в болгарской политике, способным влиять на принимаемые решения, хотя хорошим раздражителем она будет. Парламенту придется маневрировать, обсуждать вопрос формирования или экспертного правительства, или правительства с краткосрочной программой, способного решить самые насущные проблемы", - считает экс-председатель Народного собрания.

Миков полагает, что парламентское большинство в итоге сформировать не удастся, парламент в очередной раз будет распущен и страну будут ждать новые выборы.