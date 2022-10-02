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19 минут назад

Телефонный номер Лиз Трасс слили в интернет

Елена Прошина

В интернете появились личные данные премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и 25 членов ее кабинета. Их опубликовали на своем сайте киберпреступники, пишет газета Daily Mail.

Телефонный номер Лиз Трасс слили в интернет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, на сайте хакеров появились данные главы Минобороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, нового главы внешнеполитического ведомства Джеймса Клеверли, канцлера казначейства Квази Квартенга.

По информации издания, номера мобильных телефонов Лиз Трасс и ключевых министров можно получить за 6,49 фунтов стерлингов (около 435 рублей).

Автор статьи подчеркнул, что в правительстве заявляют о том, что в руки злоумышленников попали устаревшие данные.

Вместе с тем, простой эксперимент показал, что они вполне актуальны, пояснил обозреватель. После добавления номера телефона Трасс в приложение, в профиле появилась фотография премьера. Кадр был сделан на прошлое Рождество.

Эксперты по безопасности отметили, что публикация личных данных высших официальных лиц «шокирует и вызывает беспокойство», и даже может привести к волнениям в правительстве.

В мире,Бен Уоллес,
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