Телефонный номер Лиз Трасс слили в интернет

В интернете появились личные данные премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и 25 членов ее кабинета. Их опубликовали на своем сайте киберпреступники, пишет газета Daily Mail.

В частности, на сайте хакеров появились данные главы Минобороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, нового главы внешнеполитического ведомства Джеймса Клеверли, канцлера казначейства Квази Квартенга.

По информации издания, номера мобильных телефонов Лиз Трасс и ключевых министров можно получить за 6,49 фунтов стерлингов (около 435 рублей).

Автор статьи подчеркнул, что в правительстве заявляют о том, что в руки злоумышленников попали устаревшие данные.

Вместе с тем, простой эксперимент показал, что они вполне актуальны, пояснил обозреватель. После добавления номера телефона Трасс в приложение, в профиле появилась фотография премьера. Кадр был сделан на прошлое Рождество.