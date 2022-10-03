Сенат США выделит $350 млрд на восстановление Украины

«Несколько недель назад Сенат США утвердил 350 миллиардов долларов на восстановление Украины. И это только начало. Тем более, что "план Маршалла", который будет разработан, он включает активнейшее участие всех европейских стран», - сказал он в эфире украинского телеканала.