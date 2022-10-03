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2 часа назад

Сенат США выделит $350 млрд на восстановление Украины

ТК «Звезда»иещё 8

Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрил финансовую помощь Украине в размере 350 миллиардов долларов на восстановление страны. Об этом заявил глава республиканской партии по 45 избирательному округу Нью-Йорка Борис Пинкус.

Сенат США выделит $350 млрд на восстановление Украины
Фото:  Liu Jie XinHua Globallookpress Liu Jie XinHua Globallookpress

«Несколько недель назад Сенат США утвердил 350 миллиардов долларов на восстановление Украины. И это только начало. Тем более, что "план Маршалла", который будет разработан, он включает активнейшее участие всех европейских стран», - сказал он в эфире украинского телеканала.

Также он отметил, что Украина уже сегодня нуждается в срочном восстановлении объектов инфраструктуры в тех регионах, которые понесли убыток. По его словам, в этом направлении работает и Конгресс США, и администрация американского президента.

Ранее Сенат американского Конгресса большинством голосов принял законопроект о продолжении финансирования правительства США вплоть до 16 декабря 2022 года, включающий выделение 12,4 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине. Инициативу поддержали свыше 60 законодателей, этого достаточно для ее утверждения.

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