Синоптики предсказали европейцам холодную зиму

В Европе на фоне энергокризиса ожидается холодная зима. Количество осадков будет ниже нормы, сильные ветра также не прогнозируются, пишет газета Financial Times со ссылкой на Европейский центр погоды (ECMWF).
Глава центра Флоренс Рабье пояснила, что если прогнозы синоптиков сбудутся, то в энергетическом секторе будут значительные проблемы. Малое количество осадков ударит по гидроэнергетике, безветренная погода - по ветряным электростанциям.
Отмечается, что сложности в энергетической сфере в зимний период могут стать проблемой для властей европейских государств, которые в настоящее время принимают меры для стабилизации цен на ресурсы и пытаются добиться энергонезависимости от России.
Рабье напомнила, что лето этого года было сухим и жарким. Это привело к снижению выработки электроэнергии на станциях.