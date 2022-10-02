Синоптики предсказали европейцам холодную зиму

В Европе на фоне энергокризиса ожидается холодная зима. Количество осадков будет ниже нормы, сильные ветра также не прогнозируются, пишет газета Financial Times со ссылкой на Европейский центр погоды (ECMWF).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава центра Флоренс Рабье пояснила, что если прогнозы синоптиков сбудутся, то в энергетическом секторе будут значительные проблемы. Малое количество осадков ударит по гидроэнергетике, безветренная погода - по ветряным электростанциям.

Отмечается, что сложности в энергетической сфере в зимний период могут стать проблемой для властей европейских государств, которые в настоящее время принимают меры для стабилизации цен на ресурсы и пытаются добиться энергонезависимости от России.