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6 минут назад

Папа римский обратился к Путину и Зеленскому

Майк Габриелян

Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец противостоянию. Об этом сообщает Vatican News.

Папа римский обратился к Путину и Зеленскому
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Папа римский заявил, что его «огорчают реки крови и слез, пролитые за эти месяцы». Он «опечален тысячами жертв, особенно детей, и разрушениями, в результате которых многие люди и семьи остались без крова».

«Что будет дальше? Сколько крови должно еще пролиться, чтобы мы поняли, что война — это не решение, а только разрушение? Во имя Бога и во имя чувства человечности, живущего в каждом сердце, я вновь призываю к немедленному прекращению огня», – сказал понтифик.

Он призвал остановить «спираль насилия и смерти».

«Обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины быть открытым для серьезных предложений о мире», - сказал папа.

Он также обратился ко всех «действующим лицам международной жизни» и лидерам государств с призывом «сделать все возможное для прекращения войны».

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