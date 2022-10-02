Папа римский обратился к Путину и Зеленскому

Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец противостоянию. Об этом сообщает Vatican News.
Папа римский заявил, что его «огорчают реки крови и слез, пролитые за эти месяцы». Он «опечален тысячами жертв, особенно детей, и разрушениями, в результате которых многие люди и семьи остались без крова».
«Что будет дальше? Сколько крови должно еще пролиться, чтобы мы поняли, что война — это не решение, а только разрушение? Во имя Бога и во имя чувства человечности, живущего в каждом сердце, я вновь призываю к немедленному прекращению огня», – сказал понтифик.
Он призвал остановить «спираль насилия и смерти».
«Обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины быть открытым для серьезных предложений о мире», - сказал папа.
Он также обратился ко всех «действующим лицам международной жизни» и лидерам государств с призывом «сделать все возможное для прекращения войны».