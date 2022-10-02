Папа римский обратился к Путину и Зеленскому

«Что будет дальше? Сколько крови должно еще пролиться, чтобы мы поняли, что война — это не решение, а только разрушение? Во имя Бога и во имя чувства человечности, живущего в каждом сердце, я вновь призываю к немедленному прекращению огня», – сказал понтифик.