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8 минут назад

Главы девяти стран НАТО требуют экстренно принять Украину в альянс

Ura.Ru

Главы девяти стран НАТО выступили за скорейшее принятие Украины в ряды альянса и за значительное увеличение ей военной помощи. Об этом в Twitter сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, приложив скрин заявления.

Главы девяти стран НАТО потребовали экстренно принять Украину в альянс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы, президенты стран Центральной и Восточной Европы, … подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. <…> Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины. Мы … призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине», — говорится в документе.

Подписи под документом поставили президенты Чехии Милош Земан, Эстонии — Алар Карис, Латвии — Эгилс Левитс, Литвы — Гитанас Науседа, Северной Македонии — Стево Пендаровски, Черногории — Мило Джуканович, Польши — Анджей Дуда, Румынии — Клаус Йоханнис, и Словакии — Зузана Чапутова.

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Ранее в состав России вошли четыре освобожденные территории — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Церемония подписания договоров о присоединении состоялась 30 сентября в Кремле, напоминает RT. Во время обращения президент России Владимир Путин заявил, что народы четырех регионов становятся гражданами РФ навсегда.

Референдумы по самоопределению Донбасса и других регионов, освобожденных вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. Так, в Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%.

В мире,Алар Карис,Милош Земан,Анджей Дуда,Владимир Путин,НАТО,
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