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18 минут назад

Die Zeit: после выборов в США Украина рискует остаться без средств

Ura.Ru

После выборов в США Украина рискует остаться без средств поддержки. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.

Die Zeit: после выборов в США Украина рискует остаться без средств
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RUАлексей_Гайнов © URA.RU

«Однако после промежуточных выборов в начале ноября ситуация <…> может измениться. И даже если республиканцы в принципе согласны с демократами в поддержке Украины, этой зимой в парламент могут пройти некоторые из них, которые следуют лозунгу: „Америка прежде всего“. Они больше не хотят, чтобы средства текли в Киев, как, например, сторонник Трампа Джей Ди Вэнс», — пишет издание.

Выборы в Палату представителей США пройдут 8 ноября 2022 года, в середине срока полномочий президента США Джо Байдена. Они включают в себя выборы представителей от всех 435 округов Конгресса в каждом из 50 штатов США.

Ранее сообщалось, что администрация президента США не может прийти к компромиссу с сенаторами страны по вопросу эффективности и масштаба антироссийский санкций. Также URA.RU сообщало, что США отдадут деньги для Украины на борьбу с Китаем, тем самым сократив поддержку Киева. В то же время, Всемирный банк одобрил 530 миллионов долларов дополнительной помощи Украине, сообщает телеканал 360.

США и западные страны начали оказывать помощь Украине после начала спецоперации России. Только за два года США направили на помощь Киеву миллиарды долларов. Но не все в США одобряют такую помощь. Некоторые считают, что Байден помогает Украине только ради политической выгоды перед выборами.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,Всемирный Банк,Телеканал "360° Подмосковье",
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