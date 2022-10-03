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27 минут назад

В США объяснили посыл Путина к Западу

Lenta.ruиещё 8

Выступление президента России Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вхождении в состав страны Донбасса, Херсонской и Запорожской областей говорит о стремлении Москвы покончить с деспотичным миропорядком Запада. Такое объяснение дал обозреватель National Interest Марк Эпископос.

В США объяснили посыл Путина к Западу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», — подчеркнул автор статьи.

Он добавил, что обращение президента стало кульминацией зарождающихся антизападных тенденций, впервые изложенных на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Эпископос указал, что речь Путина следует рассматривать как резкое осуждение западного мира и международного порядка, существующего после распада Советского Союза.

Путин высказался о третьем поле

Ранее журналисты газеты New York Times заявили, что президент России Владимир Путин во время выступления на митинге на Красной площади предупредил Запад о готовности бороться до конца.

В мире,Владимир Путин,
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