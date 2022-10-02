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43 минуты назад

Блинкен заверил Кулебу в поддержке международно признанных границ Украины

RT на русскомиещё 4

США будут всегда уважать международно признанные границы Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Блинкен заверил Кулебу в поддержке международно признанных границ Украины
Фото: ТАССТАСС

«Госсекретарь повторил послание президента Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины», — приводит ТАСС сообщение Госдепа США.

Блинкен добавил, что Вашингтон также продолжит прилагать усилия по поддержке Киева в восстановлении контроля над утраченными территориями путём «укрепления позиций в военном и дипломатическом отношении».

Ранее Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Подписание документов прошло в Георгиевском зале Кремля.

Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь.

В мире,Дмитрий Кулеба,Энтони Блинкен,Владимир Путин,Госдеп США,
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