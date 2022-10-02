В США заподозрили Пентагон в подрыве «Северных потоков»

Совершить подрыв «Северных потоков» могли либо Соединенные Штаты, либо Великобритания. Такое заявление сделал полковник ВС США в отставке и бывший старший советник министра обороны страны Дуглас Макгрегор.

Фото: The Swedish Coast Guard XinHua Globallookpress The Swedish Coast Guard XinHua Globallookpress

По его мнению, достаточно очевидно, что осуществить подобную диверсию смогли бы лишь американский флот и Королевский флот. Как заметил военный, конструкция газопроводов выполнена таким образом, что повредить трубы очень сложно.

«Мы знаем, что были использованы сотни фунтов тротила», - указал он в эфире Youtube-канала Judging Freedom.