В США усомнились в будущем Байдена

Стратегия и поведение действующего президента США Джо Байдена ставят под сомнение его претензии на еще один срок. Такое заявление сделала обозреватель Washington Post Меган МакАрдл, передает газета «Известия».

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По ее словам, чем чаще Джо Байден выступает перед публикой — а ему, подчеркнула она, придется делать это чаще перед выборами в 2024 году — тем больше сомнений вызывает его возможное переизбрание на еще один президентский срок.

Она считает, что в Белом доме прекрасно понимают, как тяжело даются Байдену публичные выступления, поэтому первые 20 месяцев на новом посту он держался в тени. Не располагающая к публичности эпидемиологическая обстановка лишь сыграла на руку его администрации. МакАрдл полагает, что если бы не столь удачно сложившиеся обстоятельства в первые месяцы президентства Байдена, то граждане США уже давно начали бы сомневаться в его профпригодности.

Обозреватель подчеркнула, что сейчас вопрос стоит не только в том, сможет ли рассеянный и медлительный Байден одолеть своих конкурентов на предстоящих в 2024 году выборах, но и в том, хватит ли ему сил руководить США хотя бы еще один год.