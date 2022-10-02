В США усомнились в будущем Байдена

Стратегия и поведение действующего президента США Джо Байдена ставят под сомнение его претензии на еще один срок. Такое заявление сделала обозреватель Washington Post Меган МакАрдл, передает газета «Известия».
По ее словам, чем чаще Джо Байден выступает перед публикой — а ему, подчеркнула она, придется делать это чаще перед выборами в 2024 году — тем больше сомнений вызывает его возможное переизбрание на еще один президентский срок.
Она считает, что в Белом доме прекрасно понимают, как тяжело даются Байдену публичные выступления, поэтому первые 20 месяцев на новом посту он держался в тени. Не располагающая к публичности эпидемиологическая обстановка лишь сыграла на руку его администрации. МакАрдл полагает, что если бы не столь удачно сложившиеся обстоятельства в первые месяцы президентства Байдена, то граждане США уже давно начали бы сомневаться в его профпригодности.
Обозреватель подчеркнула, что сейчас вопрос стоит не только в том, сможет ли рассеянный и медлительный Байден одолеть своих конкурентов на предстоящих в 2024 году выборах, но и в том, хватит ли ему сил руководить США хотя бы еще один год.
Ранее 28 сентября Джо Байден во время конференции в Вашингтоне упомянул в своей речи конгрессвумен Джеки Валорски и попросил ее представиться. Джеки Валорски погибла 3 августа в результате автокатастрофы.