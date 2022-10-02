Глава Пентагона назвал условие для вступления Украины в НАТО

Руководство Соединенных Штатов считает, что принимать решение о приеме в состав НАТО новых членов должны все страны альянса. Вместе с тем США все еще придерживаются политики «открытых дверей». Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию пресс-конференции, которая велась на сайте Министерства обороны США.

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Таким образом глава Пентагона прокомментировал заявку Украины на вступление в состав Североатлантического альянса в ускоренном порядке.

Ллойд Остин подчеркнул, что США поддерживают политику «открытых дверей» НАТО. Однако вопрос о приеме в состав альянса нового члена должен быть решен всеми 30 странами НАТО, а также страной, которая изъявила желание присоединиться к блоку.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в нынешних обстоятельства принятие Украины в состав НАТО было бы несвоевременным. По его словам, сейчас для Киева гораздо более актуальна практическая поддержка «на земле».

«Процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время», — сказал он.