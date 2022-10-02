Трасс признала возможную нестабильности экономики из-за ее политики

«Сохранение статус-кво не дает эффекта. Нас слишком долго сдерживали высокие налоги и низкие темпы роста. Мы должны быстрее добиваться результатов, поэтому я буду действовать по-новому. Это потребует от нас принимать трудные решения и приведет к нестабильности в краткосрочной перспективе», — заявила глава британского правительства.