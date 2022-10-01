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28 минут назад

Reuters: гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев

ТАСС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может на следующей неделе посетить Москву и Киев.

Reuters: гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев
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Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление организации.

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"Генеральный директор Гросси продолжает вести консультации и прилагать другие усилия, направленные на согласование и создание в кратчайшие сроки зоны физической и технической безопасности вокруг ЗАЭС (Запорожской АЭС - прим. ТАСС). Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе", - цитирует оно документ.

В мире,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
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