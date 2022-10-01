Reuters: гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев

"Генеральный директор Гросси продолжает вести консультации и прилагать другие усилия, направленные на согласование и создание в кратчайшие сроки зоны физической и технической безопасности вокруг ЗАЭС (Запорожской АЭС - прим. ТАСС). Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе", - цитирует оно документ.