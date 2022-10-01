СМИ: глава Минобороны ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Одессу

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт прибыла в субботу с необъявленным визитом в Одессу, где встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещала поставить "в ближайшие дни" Киеву системы ПВО IRIS-T SLM. Об этом сообщил телеканал Die Welt.