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16 минут назад

Welt: глава Минобороны ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Одессу

ТАССиещё 5

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт прибыла в субботу с необъявленным визитом в Одессу, где встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещала поставить "в ближайшие дни" Киеву системы ПВО IRIS-T SLM. Об этом сообщил телеканал Die Welt.

СМИ: глава Минобороны ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Одессу
Фото: ТАССТАСС

"Украина сталкивается сейчас с невероятно большим количеством атак с воздуха, поэтому так важно, чтобы мы оказали еще больше поддержки в отношении противовоздушной обороны", - заявила Ламбрехт.

Министерство обороны ФРГ в Twitter подтвердило ее визит на Украину и встречу с Резниковым.

"Мы будем поддерживать наших друзей столь долго, сколько потребуется", - отметило ведомство

В мире,Армия,Алексей Резников,
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