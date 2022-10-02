Британцев возмутили угрозы Трасс в адрес Путина

Пользователей Twitter возмутило заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в состав страны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. В комментариях под ее постом прозвучали призывать уделить внимание внутренним проблемам Британии и прекратить тратить деньги на Украину. "Почему бы не спросить британцев, в каком направлении мы хотим двигаться? Вы поддерживали незаконный украинский режим в течение восьми лет, а теперь подвергаете нас опасности" — написал пользователь. Другой указал, что на финансовые средства, уходящие на Украину, можно было бы сделать что-то для сограждан. Также прозвучала интерпретация слов Трасс, согласно которой, правительство готово без колебаний отправить деньги налогоплательщиков на оружие для Киева. "Ваши санкции против России больше вредят Британии. Вы должны были попытаться заключить мирное соглашение, но с самого начала пошли на эскалацию", — заявил один из пользователей. Кроме того, Трасс указали на то, что Украина – инструмент США и НАТО для ведения опосредованной войны с Россией. После подписания 30 сентября документов об официальном вхождении новых регионов в состав России, Лондон расширил список санкций в отношении Российской Федерации.