В Уэльсе призвали отделиться от Британии

В Кардиффе состоялся марш за независимость Уэльса, в котором приняли участие десять тысяч человек. Об этом сообщает местный портал Wales Online.

Акция началась в 12 часов дня на Виндзор-плейс. Участники прошли по городу с флагами и плакатами с надписью "Независимость".

На митинге выступили актер «Дома дракона» Джулиан Льюис Джонс, актриса и писатель Ффион Дафис, бывший лидер националистической партии Плед Кимру Дэффидд Уигли и многие другие известные уэльсцы.