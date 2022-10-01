В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
36 минут назад

В Уэльсе призвали отделиться от Британии

Майк Габриелян

В Кардиффе состоялся марш за независимость Уэльса, в котором приняли участие десять тысяч человек. Об этом сообщает местный портал Wales Online.

В Уэльсе призвали отделиться от Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Акция началась в 12 часов дня на Виндзор-плейс. Участники прошли по городу с флагами и плакатами с надписью "Независимость".

На митинге выступили актер «Дома дракона» Джулиан Льюис Джонс, актриса и писатель Ффион Дафис, бывший лидер националистической партии Плед Кимру Дэффидд Уигли и многие другие известные уэльсцы.

Аналогичное мероприятие было проведено в Рексхэме в июле. Тогда около 8000 участников кампании вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свою поддержку независимости Уэльса.

В мире,Льюис Джонс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители