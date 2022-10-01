В Уэльсе призвали отделиться от Британии

В Кардиффе состоялся марш за независимость Уэльса, в котором приняли участие десять тысяч человек. Об этом сообщает местный портал Wales Online.
Акция началась в 12 часов дня на Виндзор-плейс. Участники прошли по городу с флагами и плакатами с надписью "Независимость".
На митинге выступили актер «Дома дракона» Джулиан Льюис Джонс, актриса и писатель Ффион Дафис, бывший лидер националистической партии Плед Кимру Дэффидд Уигли и многие другие известные уэльсцы.
Аналогичное мероприятие было проведено в Рексхэме в июле. Тогда около 8000 участников кампании вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свою поддержку независимости Уэльса.