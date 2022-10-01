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27 минут назад

Глава военной разведки Украины выступил за дальнейшую милитаризацию страны

Газета.Ru

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов высказался в поддержку дальнейшей милитаризации страны, подчеркивая, что сейчас в ней должен быть "культ военного".

Глава военной разведки Украины выступил за дальнейшую милитаризацию страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

"Я всегда выступал за милитаризацию Украины и выступаю за это сейчас", - сказал Буданов, подчеркивая, что безопасность страны "сможет обеспечить исключительно наша сила" и "больше ничего".

По его мнению, на Украине сейчас должен быть "культ военного", который позволит кардинально изменить его восприятие обществом.

"Не может быть так, как было до 2014 года, когда военные воспринимались как что-то несерьезное", - отметил глава ГУР МО Украины, добавляя, что сейчас власти страны "расхлебывают" последствия подобных ошибок.

Ранее сайт The Grayzone отмечал, что дальнейшие поставки оружия и военной техники Киеву принесут выгоду военной промышленности США и их союзников по НАТО, указывая на то, что основные компании военно-промышленного комплекса США Lockheed Martin, Raytheon и Boeing уже получили огромные прибыли от событий на Украине.

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