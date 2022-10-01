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19 минут назад

Экс-сотрудник Белого дома указал на главное различие между США и Россией

Слово и Дело

Между Россией и Соединенными Штатами имеется одно важное отличие, которое легко демонстрируется на примере специальной военной операции. Такой вывод сделал бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома указал на главное различие между США и Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американский эксперт подчеркнул, что речь идет об отношении к международному праву.

Путин припомнил США применение ядерного оружия

Так, если Москва следует его принципам, то Вашингтон обычно попросту игнорирует. Пол Крейг Робертс напомнил, что даже в рамках СВО Кремль действует лишь в регионах, которые подвергались террору.

«Кремль ограничил свою операцию районами, где большинство русскоязычного населения подвергалось обстрелам, оккупации и убийствам со стороны украинских сил», — приводит слова Робертса «ПолитРоссия».

Экс-сотрудник Белого дома подчеркнул, что США придерживаются иной политики. Американцы готовы устроить любую провокацию, выходящую за рамки международных норм, если она принесет им выгоду.

В мире,Крейг Робертс,Владимир Путин,
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