Между Россией и Соединенными Штатами имеется одно важное отличие, которое легко демонстрируется на примере специальной военной операции. Такой вывод сделал бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

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Американский эксперт подчеркнул, что речь идет об отношении к международному праву.

Так, если Москва следует его принципам, то Вашингтон обычно попросту игнорирует. Пол Крейг Робертс напомнил, что даже в рамках СВО Кремль действует лишь в регионах, которые подвергались террору.

«Кремль ограничил свою операцию районами, где большинство русскоязычного населения подвергалось обстрелам, оккупации и убийствам со стороны украинских сил», — приводит слова Робертса «ПолитРоссия».