Между Россией и Соединенными Штатами имеется одно важное отличие, которое легко демонстрируется на примере специальной военной операции. Такой вывод сделал бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Американский эксперт подчеркнул, что речь идет об отношении к международному праву.
Так, если Москва следует его принципам, то Вашингтон обычно попросту игнорирует. Пол Крейг Робертс напомнил, что даже в рамках СВО Кремль действует лишь в регионах, которые подвергались террору.
«Кремль ограничил свою операцию районами, где большинство русскоязычного населения подвергалось обстрелам, оккупации и убийствам со стороны украинских сил», — приводит слова Робертса «ПолитРоссия».
Экс-сотрудник Белого дома подчеркнул, что США придерживаются иной политики. Американцы готовы устроить любую провокацию, выходящую за рамки международных норм, если она принесет им выгоду.