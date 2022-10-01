В США усомнились в возможности переизбрания Байдена на пост президента

Изменения в состоянии и поведении президента США Джо Байдена, связанные с его возрастом, ставят под вопрос возможность проведения им успешной предвыборной кампании в 2024 году. Такую точку зрения обозреватель газеты The Washington Post Меган Макардал выразила в статье, опубликованной в субботу на сайте издания.

"Задолго до того как наш президент начал общаться с мертвыми в Белом доме, было очевидно, что расцвет Джо Байдена уже позади", - пишет Макардал. Журналистка имеет в виду ситуацию, которая произошла ранее на этой неделе на конференции, проводившейся в Белом доме. Байден, которому в этому году исполнится 80 лет, выступая там с речью, начал искать среди присутствовавших члена Конгресса США Джеки Валорски (республиканка от штата Индиана), погибшую в ДТП в августе. "Джеки, вы здесь? Где Джеки?" - сказал президент, когда благодарил организаторов мероприятия.

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По словам, Макардал, еще до того как он был объявлен кандидатом на пост главы государства от Демократической партии перед выборами в 2020 году, она задавалась вопросом, "действительно ли он выдержит" предвыборную кампанию.

"Хочу пояснить: я все равно голосовала за него. Какими бы ни были недостатки Байдена, я предпочла их явному безумию [бывшего президента США] Дональда Трампа. Но меня также интересовало, сколько еще людей проголосовали бы за него, если бы не случайность, связанная с пандемией", - продолжила журналистка.

Она напомнила, что из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, количество мероприятий и выступлений кандидатов в рамках предвыборной кампании в 2020 году оказалось значительно сокращено, что, по ее мнению, сыграло в пользу Байдена. Обычно, отмечает Макардал, кандидаты участвуют в одном за другим публичных мероприятиях и "возраст является явным недостатком в этом начинании, хотя, очевидно, и не фатальным".

"Трамп всегда выглядел поразительно крепким для семидесятилетнего человека, который ест жареную пищу, и явно наслаждался часовыми импровизациями с трибуны. <...> Но в начале кампании 2020 года Байден выглядел уставшим и звучал неуверенно, независимо от того, в какое время дня он выступал с речью. Его состояние было бы гораздо понятнее [избирателям], если бы он провел год в погоне за избирателями в каждом штате <...>, а не ведя кампанию в основном из строгой изоляции", - считает Макардал.

Байден в своих выступлениях часто допускает различные оговорки и заминки. Это, уверена журналистка, объясняется его возрастом.

"[Это] не деменция, как недавно предположил Трамп, просто моменты, когда он, казалось, пытался подобрать слова или немного запутался. <...> Достаточно посмотреть видеозаписи 10-летней давности, чтобы понять, что сейчас президент выглядит гораздо более медлительным, чем раньше. Это не значит, что он не подходит для того, чтобы быть президентом, его не будут просить урегулировать внешнеполитические кризисы, разгадывая кроссворды на скорость", - пояснила она.

"Однако, как отметил недавно сам Байден, чрезвычайная фаза пандемии закончилась. <...> Это означает, что если Байден будет баллотироваться в 2024 году, ему придется ответить на вопрос, от которого судьба уберегла его в 2020 году: достаточно ли он силен, чтобы вести победную кампанию в очном формате? А если нет, то готовы ли избиратели все равно за него голосовать?" - подытожила Макардал.

Выборы 2024

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. 19 сентября в интервью телеканалу Си-би-эс Байден заявил, что он намерен участвовать в президентской гонке, однако окончательное "твердое решение" на этот счет принимать пока рано.