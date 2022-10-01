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23 минуты назад

В Париже началась демонстрация «желтых жилетов»

Майк Габриелян

В Париже началась демонстрация «желтых жилетов» против лжи французских СМИ и в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА Новости.

В Париже началась демонстрация «желтых жилетов»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы собираемся под окнами агентства AFP (Франс Пресс) и телеканала BFMTV, чтобы показать им, что мы осуждаем всю ту ложь, которую они распространяют, и выразить нашу поддержку журналисту Джулиану Ассанжу», - заявила российским журналистам одна из участниц.

По ее словам, Ассанж опубликовал много государственных документов, в том числе касающихся семьи Клинтона, Байдена и Макрона. После этого его начали преследовать.

Участники надеются, что благодаря общественной поддержке дело Ассанжа сможет сдвинуться. Один из плакатов на акции гласит: «Джулиан Ассанж - настоящий журналист».

Шествие стартовало после 14.30 по местному времени (15.30 мск) с Биржевой площади.

В мире,Джулиан Ассанж,Wikileaks,
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