В Париже началась демонстрация «желтых жилетов» против лжи французских СМИ и в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы собираемся под окнами агентства AFP (Франс Пресс) и телеканала BFMTV, чтобы показать им, что мы осуждаем всю ту ложь, которую они распространяют, и выразить нашу поддержку журналисту Джулиану Ассанжу», - заявила российским журналистам одна из участниц.

По ее словам, Ассанж опубликовал много государственных документов, в том числе касающихся семьи Клинтона, Байдена и Макрона. После этого его начали преследовать.

Участники надеются, что благодаря общественной поддержке дело Ассанжа сможет сдвинуться. Один из плакатов на акции гласит: «Джулиан Ассанж - настоящий журналист».