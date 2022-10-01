В Польше завершили строительство стены на границе с Белоруссией

Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией. Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель польских спецслужб Станислав Зарин.

«Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован. Польская граница является самой защищенной в Европе», — заявил он.

Ранее польские власти сообщали, что для возведения стены использовали 49 тысяч тонн стали. Также забор на границе планировалось оборудовать 2,5 тысячами камер наблюдения.