В ООН рассказали о последствиях утечки на «Северных потоках»

Нарушение герметичности «Северных потоков» привели к, вероятно, самому большому разовому выбросу метана в атмосферу из когда-либо зарегистрированных. Об этом заявил глава программы ООН по окружающей среде Манфреди Кальтаджироне. Его слова приводит The Hill.

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«Это действительно плохо. Скорее всего, это крупнейшее из когда-либо обнаруженных выбросов. Это не играет нам на руку в тот момент, когда необходимо сократить выбросы [метана]», — заявил Манфреди Кальтаджироне.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что нарушения герметичности «Северных потоков» вызваны физическим повреждением. По его словам, на момент аварии в нитках газопроводов находилось около 800 млн кубометров газа, что сравнимо с потреблением газа Данией за три месяца.