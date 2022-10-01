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44 минуты назад

В ООН рассказали о последствиях утечки на «Северных потоках»

Газета.Ru

Нарушение герметичности «Северных потоков» привели к, вероятно, самому большому разовому выбросу метана в атмосферу из когда-либо зарегистрированных. Об этом заявил глава программы ООН по окружающей среде Манфреди Кальтаджироне. Его слова приводит The Hill.

В ООН рассказали о последствиях утечки на «Северных потоках»
Фото: газета.ruгазета.ru

«Это действительно плохо. Скорее всего, это крупнейшее из когда-либо обнаруженных выбросов. Это не играет нам на руку в тот момент, когда необходимо сократить выбросы [метана]», — заявил Манфреди Кальтаджироне.

Greenpeace назвала климатическим бедствием утечку на "Северных потоках"

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что нарушения герметичности «Северных потоков» вызваны физическим повреждением. По его словам, на момент аварии в нитках газопроводов находилось около 800 млн кубометров газа, что сравнимо с потреблением газа Данией за три месяца.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что в стране не считают какое-либо из государств-членов НАТО причастным к диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

В мире,Происшествия,Джейк Салливан,Сергей Куприянов,НАТО,Газпром,ООН,
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