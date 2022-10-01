В ООН рассказали о последствиях утечки на «Северных потоках»

Нарушение герметичности «Северных потоков» привели к, вероятно, самому большому разовому выбросу метана в атмосферу из когда-либо зарегистрированных. Об этом заявил глава программы ООН по окружающей среде Манфреди Кальтаджироне. Его слова приводит The Hill.
«Это действительно плохо. Скорее всего, это крупнейшее из когда-либо обнаруженных выбросов. Это не играет нам на руку в тот момент, когда необходимо сократить выбросы [метана]», — заявил Манфреди Кальтаджироне.
Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что нарушения герметичности «Северных потоков» вызваны физическим повреждением. По его словам, на момент аварии в нитках газопроводов находилось около 800 млн кубометров газа, что сравнимо с потреблением газа Данией за три месяца.
До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что в стране не считают какое-либо из государств-членов НАТО причастным к диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».