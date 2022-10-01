Киргизия заявила о мирном разрешении спора с Узбекистаном

Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров рассказал, что его страна договорилась о мирном урегулировании приграничного спора с Узбекистаном, сообщается на сайте кабмина.
«Вопрос границ с Республикой Узбекистан решен мирным путем, путем переговоров. Мы приложим все силы, потенциал на решение 200 км спорных территорий на кыргызско-таджикской государственной границе. Какой бы путь ни был, мы решим вопрос делимитации и демаркации границ для обеспечения мирной жизни населения», — заявил премьер.
Протяженность границы Киргизии и Узбекистана составляет 1378 км. Самые ожесточенные споры между двумя странами идут по поводу доступа к водным ресурсам — водохранилищам и источникам. В 2016 году Бишкек и Ташкент оказались практически на грани вооруженного конфликта.
Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан установят камеры видеонаблюдения на спорных участках границы.