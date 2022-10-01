Киргизия заявила о мирном разрешении спора с Узбекистаном

«Вопрос границ с Республикой Узбекистан решен мирным путем, путем переговоров. Мы приложим все силы, потенциал на решение 200 км спорных территорий на кыргызско-таджикской государственной границе. Какой бы путь ни был, мы решим вопрос делимитации и демаркации границ для обеспечения мирной жизни населения», — заявил премьер.