Умер режиссер цирка Cirque du Soleil Франко Драгоне

В возрасте 69 лет умер постановщик Франко Драгоне, легенда цирка Cirque du Soleil. Об этом сообщает Las-Vegas Review-Journal.
Драгоне умер от сердечного приступа в Каире, где находился по делам бизнеса.
«Это стало сокрушительной неожиданностью для всех нас. Мы будем смотреть в будущее с силой прошлого. Путь проложил нам необыкновенный человек, .егенда. Сегодня мы ее потеряли», - сказал представитель цирка Франсуа Жирар.
Известно, что Драгоне был заядлым курильщиком, болел лейкемией, но успешно лечился.
Франко Драгоне создал первые шоу Cirque du Soleil в Лас-Вегасе. Он был инициатором новаторского шоу с участием Селин Дион.