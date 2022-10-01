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9 минут назад

Умер режиссер цирка Cirque du Soleil Франко Драгоне

Майк Габриелян

В возрасте 69 лет умер постановщик Франко Драгоне, легенда цирка Cirque du Soleil. Об этом сообщает Las-Vegas Review-Journal.

Умер режиссер цирка Cirque du Soleil Франко Драгоне
Фото: reviewjournal.comreviewjournal.com

Драгоне умер от сердечного приступа в Каире, где находился по делам бизнеса.

«Это стало сокрушительной неожиданностью для всех нас. Мы будем смотреть в будущее с силой прошлого. Путь проложил нам необыкновенный человек, .егенда. Сегодня мы ее потеряли», - сказал представитель цирка Франсуа Жирар.

Известно, что Драгоне был заядлым курильщиком, болел лейкемией, но успешно лечился.

Франко Драгоне создал первые шоу Cirque du Soleil в Лас-Вегасе. Он был инициатором новаторского шоу с участием Селин Дион.

В мире,Франсуа Жирар,
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