Умер режиссер цирка Cirque du Soleil Франко Драгоне

«Это стало сокрушительной неожиданностью для всех нас. Мы будем смотреть в будущее с силой прошлого. Путь проложил нам необыкновенный человек, .егенда. Сегодня мы ее потеряли», - сказал представитель цирка Франсуа Жирар.