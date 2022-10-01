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34 минуты назад

Саакашвили попросился из тюрьмы на украинский фронт

Деловая газета "Взгляд"

Экс-президент Грузии, глава украинского Исполкома реформ и гражданин Украины Михаил Саакашвили, арестованный ровно год назад в Тбилиси, заявил, что сейчас «должен быть на передовой с автоматом и бронежилетом», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Саакашвили попросился из тюрьмы на украинский фронт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В его обращении говорится, что боевые столкновения на Украине являются «и Отечественной войной для грузин, так как там решается и судьба Грузии».

Он говорит, что является «создателем современной армии», поэтому не должен «наблюдать из тюрьмы за этой большой битвой».

По его словам, «как представитель верховной власти Украины, гражданин этой страны и патриот Грузии должен быть там, где решаются судьбы Украины и Грузии».

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Саакашвили также говорит, что «спас Грузию» во время войны-2008.

Экс-президент отметил, что больше не интересуется внутренней грузинской политикой.

«Мир знает меня и знает мою борьбу с Россией. Свобода или смерть!», – пишет Саакашвили, который в связи с жалобами на здоровье уже несколько месяцев находится под охраной в одной из клиник Тбилиси. Мать Саакашвили даже заявила об атрофии мышц у экс-президента Грузии.

Он осужден на шесть лет за коррупцию и превышение служебных полномочий.

В начале сентября Саакашвили раскаялся в возвращении в Грузию с Украины.

В мире,Михаил Саакашвили,
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