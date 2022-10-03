NYT: НАТО не даст Украине вступить в блок до завершения спецоперации

НАТО не примет Украину в блок до завершения боевых действий, так как это потребовало бы изменения пятой статьи устава о взаимной обороне. Об этом сообщает New York Times.
"Поскольку альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях", — пишут обозреватели издания Эндрю Крамер и Дэн Билефски.
Ссылаясь на экспертов, которые заявляют о недостижимости вступления Украины в НАТО в настоящий момент, они говорят о том, что на это потребуются месяцы или годы. По их словам, Киеву нужно соблюсти требования альянса, такие как демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона.
Ряд официальных лиц Европы и США считают, что Украина не соответствует этим критериям. В статье также отмечается, что ФРГ, Франция и президент США Джо Байден ранее выступали против членства Украины в блоке. Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг вновь не дал однозначного ответа на вопрос о том, возможна ли процедура ускоренного вступления Украины в НАТО и готова ли организация в принципе принять Киев в свои ряды.