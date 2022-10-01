Арестович спрогнозировал дату вступления Украины в НАТО

«Я напоминаю, что в июле следующего года такой симпатичный саммит в Вильнюсе. Как раз классика — полгода и вперед», — сказал Арестович, назвав такие сроки вступления Украины в альянс «разумными». Отдельно он отметил, что воевать с Украиной и использовать ядерное оружие против нее, в случае получения Киевом статуса кандидата в НАТО, будет «немного сложнее».