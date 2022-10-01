В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Никарагуа расторгла дипотношения с Нидерландами

Lenta.ruиещё 5

МИД Никарагуа объявил, что хочет немедленно расторгнуть дипломатические отношения с Нидерландами «в связи с вмешательством» во внутренние дела страны. Об этом сообщает РИА Новости,

Никарагуа расторгла дипотношения с Нидерландами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В министерстве считают, что Нидерланды проводят интервенционистскую и неоколониальную политику в отношении Никарагуа. Утверждается, что королевство «оскорбляло и продолжает оскорблять никарагуанские семьи угрозами и отменой общественных работ, таких как больницы в сообществах коренных жителей и выходцев из Африки».

Речь в частности идет об отказе Нидерландов строить больницу на карибском побережье из-за политики Манагуа. После этого никарагуанский лидер Даниэль Ортега также осудил вмешательство королевство в дела страны и заявил, что послу Нидерландов в Центральной Америке Кристин Пиренн не стоит больше появляться в Никарагуа. До этого главу дипмиссии ЕС в стране Беттину Мушайдт также уведомили о том, что ее нахождение в стране нежелательно.

В мире,Даниэль Ортега,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители