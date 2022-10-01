Посол в Мексике заявил о демарше 48 стран ЮНЕСКО против РФ

На закрытии всемирной конференции Юнеско в Мехико 48 недружественных России стран устроили демарш, сообщают «Известия» со ссылкой на посла РФ в Мексике Виктора Коронелли .

По его словам, принята консенсусом итоговая декларация конференции, которую поддержали все участники мероприятия. При этом имел место демарш представителей недружественных стран. По словам дипломата, среди тех, кто высказал протест работе российской делегации были страны Европейского союза, государства Восточной Европы и присоединившиеся к ним делегации.