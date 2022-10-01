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20 минут назад

Посол в Мексике заявил о демарше 48 стран ЮНЕСКО против России

Елена Прошина

На закрытии всемирной конференции Юнеско в Мехико 48 недружественных России стран устроили демарш, сообщают «Известия» со ссылкой на посла РФ в Мексике Виктора Коронелли.

Посол в Мексике заявил о демарше 48 стран ЮНЕСКО против РФ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, принята консенсусом итоговая декларация конференции, которую поддержали все участники мероприятия. При этом имел место демарш представителей недружественных стран. По словам дипломата, среди тех, кто высказал протест работе российской делегации были страны Европейского союза, государства Восточной Европы и присоединившиеся к ним делегации.

«Во время ответа участники демарша побежали из зала как крысы, это лишний раз подтверждает, что других мнений и оценок они слышать не желают», — отметил посол России.

Коронелли отметил, что представители ряда делегаций поддержали и одобрили работу делегации РФ.

Принятый документ, включает в себя 22 пункта. Он определяет основные перспективы сектора культуры на следующее десятилетие и направления будущей работы ЮНЕСКО.

В мире,Виктор Коронелли,ЕС,
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