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41 минуту назад

Южная Корея заявила о непризнании вхождения в состав России четырех регионов

Lenta.ru

Сеул не признает референдумы, прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в Херсонской и Запорожской областях, а также вхождение этих четырех регионов в состав России. Об этом заявил МИД Южной Кореи.

Южная Корея заявила о непризнании вхождения в состав РФ четырех регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Франции заявил, что Париж никогда не признает вступление четырех регионов в состав России и поддержит принятие новых антироссийских санкций Евросоюза. «Это заявление является серьезным и неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также Устава Организации Объединенных Наций», — сообщило французское ведомство.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны четырех новых регионов. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля, в котором в 2014 году проходило подписание аналогичного договора с Крымом.

В мире,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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