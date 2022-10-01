Южная Корея заявила о непризнании вхождения в состав РФ четырех регионов

Сеул не признает референдумы, прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в Херсонской и Запорожской областях, а также вхождение этих четырех регионов в состав России. Об этом заявил МИД Южной Кореи.

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«Суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Франции заявил, что Париж никогда не признает вступление четырех регионов в состав России и поддержит принятие новых антироссийских санкций Евросоюза. «Это заявление является серьезным и неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также Устава Организации Объединенных Наций», — сообщило французское ведомство.