Решение украинского лидера Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в Североатлантический альянс стало неожиданностью для администрации американского президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.
По их словам, в Белом доме сохраняется противоречивое отношение к членству Украины в НАТО, в том числе из-за необходимости участия военных в США в защите любого члена альянса, против которого начнется агрессия. Как пишет издание, Киев стремилась к этим гарантиям безопасности, пока многие в Вашингтоне оставались обеспокоены перспективой войны с Россией.
30 сентября президент Украины заявил, что Киев в ответ на присоединение ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России подал заявку об ускоренном приеме в НАТО.
Зеленскому необходимо извиниться за свое утверждение о том, что украинцы не имели отношения к Холокосту. Об этом изданию Newsweek заявил почетный профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц. По его словам, украинский президент «лживо отрицал причастность украинского народа к Холокосту». Отмечается, что граждане Украины сделали свой выбор 80 лет назад. «Но это не было решение спасать евреев», — отметил Дершовиц.