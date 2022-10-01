СМИ: заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для США

Решение украинского лидера Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в Североатлантический альянс стало неожиданностью для администрации американского президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

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По их словам, в Белом доме сохраняется противоречивое отношение к членству Украины в НАТО, в том числе из-за необходимости участия военных в США в защите любого члена альянса, против которого начнется агрессия. Как пишет издание, Киев стремилась к этим гарантиям безопасности, пока многие в Вашингтоне оставались обеспокоены перспективой войны с Россией.

30 сентября президент Украины заявил, что Киев в ответ на присоединение ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России подал заявку об ускоренном приеме в НАТО.