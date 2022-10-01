Кипр намерен использовать дипломатию в ответ на растущие угрозы Турции

Власти Республики Кипр намерены использовать дипломатические инструменты для получения надлежащей реакции на международном уровне в ответ на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он пообещал нарастить военное присутствие Анкары в северной части острова. Об этом в пятницу заявил официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Мариос Пелеканос.

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Он сказал, что официальная Никосия со спокойствием наблюдает за растущими угрозами со стороны Турции и реакция правительства острова будет заключаться в поиске дипломатических путей для того, чтобы действия Анкары получили осуждение на международном уровне. "Мы будем реагировать на турецкие провокации постановлениями международных органов и дипломатическими действиями", - отметил Пелеканос.

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Представитель греко-кипрских властей добавил, что его страна не намерена противостоять Турции военным путем. "Наше желание - это мирное сосуществование с нашими соотечественниками турками-киприотами", - сказал Пелеканос. При этом он добавил, что Республика Кипр укрепляет свои силы сдерживания для защиты территориальной целостности страны, а не увеличивает, как Турция, свою атакующую мощь, о чем, по его словам, свидетельствуют действия и риторика Анкары.

28 сентября Эрдоган в интервью телеканалу CNN Türk предупредил, что недавно принятое Вашингтоном решение о полной отмене эмбарго на поставки вооружений Республике Кипр заставит Турцию усилить свое военное присутствие в северной части острова и приведет к гонке вооружений на Кипре. Назвав снятие ограничений на поставки оружия греко-кипрской стороне со стороны США "необъяснимым с точки зрения содержания и сроков", турецкий лидер заявил, что Анкара не сможет оставаться в стороне. Эрдоган пояснил, что Турции, численность воинского контингента которой на севере Кипра достигает 40 тыс., в создавшейся ситуации придется усилить его наземными, военно-морскими и воздушными вооружениями, боеприпасами и транспортными средствами.