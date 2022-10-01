Япония заявила протест КНДР из-за запуска ракет

Военное ведомство Японии считает, что Северная Корея провела пуск двух баллистических ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Японии Тосиро Ино.
По его словам, они преодолели расстояние от 350 до 400 километров при максимальной высоте в 50 километров. «По дипломатическим каналам нами был направлен протест Северной Корее в связи с ракетными пусками», — сообщил замглавы Минобороны.
Отмечается, что Пхеньян впервые запустил четыре ракеты за одну неделю и это «является угрозой безопасности страны и региона».
Выпущенные ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. Об ущербе не сообщается. Пуск ракет со стороны КНДР выпал День вооруженных сил в Южной Корее, который отмечается 1 октября.
В последний раз Северная Корея провела пуски баллистических ракет малой дальности 28 и 29 сентября. Максимальная высота была зарегистрирована на отметке 30-50 километров, дальность - 300-350 километров. Пуски проводятся на фоне намеченных противолодочных учений Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии. В них планируется задействовать американский атомный авианосец «Рональд Рейган».