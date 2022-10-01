Япония заявила протест КНДР из-за запуска ракет

Военное ведомство Японии считает, что Северная Корея провела пуск двух баллистических ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Японии Тосиро Ино.

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По его словам, они преодолели расстояние от 350 до 400 километров при максимальной высоте в 50 километров. «По дипломатическим каналам нами был направлен протест Северной Корее в связи с ракетными пусками», — сообщил замглавы Минобороны.

Отмечается, что Пхеньян впервые запустил четыре ракеты за одну неделю и это «является угрозой безопасности страны и региона».

Выпущенные ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. Об ущербе не сообщается. Пуск ракет со стороны КНДР выпал День вооруженных сил в Южной Корее, который отмечается 1 октября.