Просьба украинского президента Владимира Зеленского об ускоренном приеме страны в Североатлантический альянс – худшая идея в истории, пишет в Newsweek журналист Джейсон Филдс.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Принять Украину в НАТО, господин Зеленский, — это худшая идея в истории», — заявил он.

Как говорится в статье, принятие Украины в НАТО втянуло бы Соединенные Штаты и их союзников по альянсу в войну с Москвой, что может привести к ядерной войне и поставить под угрозу существование человечества.

По словам журналиста, статья 5 учредительного документа НАТО говорит, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех. «Определенно, втягивание страны в войну вовлекает в бой весь альянс. Это означает танки, бомбы, артиллерию, HIMARS, беспилотники…», - пишет издание. В этом случае в конфликт могут быть втянуты США, Великобритания, Франция, Италия, Германия и 25 других стран, включая крошечную Черногорию.

Филдс считает, что просьбу Зеленского легко понять, так как «то, что делает российский президент Владимир Путин, является незаконным, кроме законов его страны — и тех, которые он выдумывает на лету».

30 сентября Зеленский заявил, что Киев в ответ на присоединение к России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей подал заявку об ускоренном приеме в НАТО. Генсек организации Йенс Столтенберг в ответ на это признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике «открытых дверей».