США выделят очередной пакет военной помощи Украине

«"Закон о продолжении выделения ассигнований и дополнительных ассигнованиях на Украину, 2023", который предусматривает ассигнования на 2023 финансовый год федеральным учреждениям до 16 декабря 2022 года для текущих программ и деятельности федерального правительства и включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию на Украине», - приводит РИА Новости текст документа.