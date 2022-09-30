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32 минуты назад

Администрация Мелитополя сообщила о предотвращении диверсии

Газета.Ru

Администрация Мелитополя сообщила о предотвращении правоохранительными органами города диверсии, которая планировалась на день вхождения Запорожской области в состав России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей властей города.

Администрация Мелитополя сообщила о предотвращении диверсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня сотрудники полиции при обследовании объектов инфраструктуры обнаружили на опоре ЛЭП на ул. 40 лет Победы в поселке городского типа Акимовка четыре пластины взрывчатого вещества С4 американского производства», — сказано в сообщении.

По заявлению представителя администрации, на месте сотрудники Росгвардии обезвредили взрывчатку.

Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также президент РФ Владимир Путин в Кремле подписали договоры о вхождении в состав РФ новых территорий.

Владимир Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий после подписания документов вышли на сцену и сложили вместе руки.

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