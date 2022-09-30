Байден: против "Северного потока" совершили диверсию

Газопровод "Северный поток" подвергся диверсии, и Соединенные Штаты в свете этого ЧП помогают зарубежным союзникам усилить защиту критически важной инфраструктуры. С таким заявлением выступил в пятницу в Белом доме американский президент Джо Байден.
"Позвольте мне сказать следующее: это был преднамеренный акт диверсии", - отметил он, комментируя случившееся.
"А теперь россияне разгоняют дезинформацию и ложь", - утверждал при этом Байден.
По его словам, Вашингтон пока не состоянии сказать, что именно случилось с трубопроводом.
"Мы работаем с союзниками, чтобы установить, что в точности произошло", - подчеркнул глава американской администрации.
"И по моему распоряжению мы уже начали помогать нашим союзникам [за рубежом] усиливать охрану критически важной инфраструктуры", - добавил он.