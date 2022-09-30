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28 минут назад

Байден заявил, что против "Северного потока" совершили преднамеренную диверсию

ТАСС

Газопровод "Северный поток" подвергся диверсии, и Соединенные Штаты в свете этого ЧП помогают зарубежным союзникам усилить защиту критически важной инфраструктуры. С таким заявлением выступил в пятницу в Белом доме американский президент Джо Байден.

Байден: против "Северного потока" совершили диверсию
Фото: EPA-EFE/Yuri Gripas / POOLEPA-EFE/Yuri Gripas / POOL

"Позвольте мне сказать следующее: это был преднамеренный акт диверсии", - отметил он, комментируя случившееся.

"А теперь россияне разгоняют дезинформацию и ложь", - утверждал при этом Байден.

По его словам, Вашингтон пока не состоянии сказать, что именно случилось с трубопроводом.

"Мы работаем с союзниками, чтобы установить, что в точности произошло", - подчеркнул глава американской администрации.

"И по моему распоряжению мы уже начали помогать нашим союзникам [за рубежом] усиливать охрану критически важной инфраструктуры", - добавил он.

В мире,Джозеф Байден,
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