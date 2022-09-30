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5 минут назад

США прорабатывают шаги на случай применения Россией ядерного оружия

Вечерняя Москваиещё 1

Белый дом прорабатывает шаги на тот случай, если Россия применит ядерное оружие. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

США прорабатывают шаги на случай применения Россией ядерного оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия, — сказал он.

Однако, отметил Блинкен, пока что США не замечают, чтобы Россия предпринимала подобные шаги, передает Life.ru.

США сочтут ядерный удар по Украине нападением на НАТО

До этого зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что Россия применит ядерное оружие в случае угрозы стране и ее союзникам.

Блинкен заявил, что Белый дом разработал план на случай якобы потенциального применения Россией ядерного оружия. Однако Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению имеющегося конфликта, уточнил он.

Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил участия сил Североатлантического альянса в боевых действиях на Украине, если там будет применено ядерное оружие.

В мире,Збигнев Рау,Энтони Блинкен,Дмитрий Медведев,НАТО,
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