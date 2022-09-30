США прорабатывают шаги на случай применения Россией ядерного оружия

Белый дом прорабатывает шаги на тот случай, если Россия применит ядерное оружие. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия, — сказал он.

Однако, отметил Блинкен, пока что США не замечают, чтобы Россия предпринимала подобные шаги, передает Life.ru.

До этого зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что Россия применит ядерное оружие в случае угрозы стране и ее союзникам.

Блинкен заявил, что Белый дом разработал план на случай якобы потенциального применения Россией ядерного оружия. Однако Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению имеющегося конфликта, уточнил он.