ЕС отреагировал на видео расстрела армянских солдат военнослужащими Азербайджана

Специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар прокомментировал видео расстрела армянских солдат военнослужащими Азербайджана. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает РИА Новости.

Клаар призвал провести расследование казни военнопленных. Он отметил, что если запись окажется подлинной, то это приравнивается к военному преступлению, а виновные должны быть наказаны.

В Министерстве обороны Армении утверждают, что кадры подлинные, но установить место происшествия пока не могут.

В ночь на 13 сентября стало известно об эскалации ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном. Минобороны Армении сообщило об обстрелах приграничных территорий. В Баку в свою очередь заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе. Ереван обратился за помощью к Москве.